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17:24   11 Января 2021
Экономика

Стоимость биткоина упала более чем на 20% за сутки

Стоимость биткоина упала более чем на 20% за сутки

Цена самой популярной в мире криптовалюты — биткоина снизилась более чем на 20% в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Крупнейшая биржа Binance зафиксировала падение стоимости биткоина до 31 496 долларов. Такая цифра отражает понижение цены на 20,86%. Доля биткоина занимает больше половины всего мирового рынка криптовалют. Исторический максимум его стоимости засвидетельствован 16 декабря. Криптовалюта побила рекорд в 20 042 доллара, которые держался с 2017 года.

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