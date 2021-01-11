Стоимость биткоина упала более чем на 20% за сутки

Цена самой популярной в мире криптовалюты — биткоина снизилась более чем на 20% в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена самой популярной в мире криптовалюты — биткоина снизилась более чем на 20% в понедельник вечером. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Крупнейшая биржа Binance зафиксировала падение стоимости биткоина до 31 496 долларов. Такая цифра отражает понижение цены на 20,86%. Доля биткоина занимает больше половины всего мирового рынка криптовалют. Исторический максимум его стоимости засвидетельствован 16 декабря. Криптовалюта побила рекорд в 20 042 доллара, которые держался с 2017 года.