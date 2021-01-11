Оказавшийся под лавиной в Норильске дом был построен самовольно

Один из домов, который накрыла снежная лавина, оказался самовольной постройкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Один из домов, который накрыла снежная лавина, оказался самовольной постройкой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Дом, в котором погибла семья, был построен без соответствующего разрешения, объяснили в надзорном ведомстве. Земельные участки под строительство других домиков, оказавшихся под снежными завалами, были предоставлены некоммерческой ассоциации любителей горнолыжного спорта "Гора Отдельная". Позднее выяснилось, что они также не имели разрешений на стройку.

Несколько дней назад в районе горнолыжного комплекса под Норильском произошел сход лавины. Шесть построек оказались погребены под снегом, в одной из них находилась семья с детьми. Мать, отец и маленький ребенок погибли на месте. Их сына-подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии.