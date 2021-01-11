Сатановский грубо осадил министра обороны Германии за выпад в сторону РФ

Политолог объяснил, чем закончится для Германии диалог с Россией «с позиции силы».

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что Берлин должен достигать взаимопонимания с Москвой только с позиции силы. Российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч» резко раскритиковал высказывание главы военного ведомства. По его мнению, любая попытка Германии силой «поговорить» с Россией закончится для европейского государства крахом.

Эксперт напомнил про Вторую мировую войну и заверил, что подобный конфликт в современном мире может поставить под сомнение существование Германии, как полноценного государства.

«Опять приключений хочется? Совершенно напрасно. Может вообще не остаться такой страны, ФРГ. Пруссии же больше у Германии нет. Есть Калининградская область Российской Федерации, ну, и что там от той Пруссии Сталин Польше отписал, по щедрости своей. Ну, будут Баварская, Берлинская и, скажем, Саксонская области Российской Федерации. Или вообще восстановленная на территории нынешней ФРГ новая ГДР», — написал Сатановский.

Политолог обратил внимание, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр, вероятнее всего, воображает Германию «четвертым рейхом», однако она явно переоценивает силы европейского государства.

«Плевать на нее и ее политиков. И на то, что они говорят, плевать с высокой колокольни. Не учатся ничему — их проблема. Не хотят жить в той стране, в которой живут, тем более. Значит будут жить в другой. Или вообще не будут», — заключил Сатановский.

Министр обороны Германии также заявила, что грамотная политика Берлина в 2021 году поможет примирить европейские и трансатлантические интересы. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в наступившем году произойдут резкие изменения в сфере безопасности и обороны страны. Поводом для этого может стать избрание демократа Джозефа Байдена президентом США. Пожилой политик, добавила глава военного ведомства, осознает ценность партнеров Вашингтона в Европе.