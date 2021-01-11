Посольство США заявило о признании Жапарова избранным президентом Киргизии

Соединенные Штаты признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии, говорится в заявлении американского посольства в республике.

Соединенные Штаты признали Садыра Жапарова избранным президентом Киргизии, говорится в заявлении американского посольства в республике.

В тексте сообщения отмечается, что дипмиссия США высоко оценивает работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в плане организации процесса голосования.

Также американское посольство призвало правоохранительные органы Киргизии расследовать факты возможных предвыборных нарушений в соответствии с нормами Конституции республики и ее законодательством.