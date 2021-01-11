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17:01   11 Января 2021
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП на Новорижском шоссе задержан полицией

Предполагаемый виновник ДТП на Новорижском шоссе задержан полицией

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя самосвала, который протаранил колонну военных автобусов на Новой Риге.

Днем грузовик врезался сразу в несколько автобусов, принадлежащих Министерству обороны РФ. Дорожный инцидент произошел на Новорижском шоссе, недалеко от храма Александра Невского.

По информации компетентного источника, в результате ДТП погибло два человека, еще восемь пострадали. Повреждения получили, как минимум, пять транспортных средств.

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