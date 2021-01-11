Business Insider: у России и Китая есть оружие против авианосцев США

Американские авианосцы, которые на протяжении долгого времени считали «королями морей», могут утратить доминирующие позиции.

Американские авианосцы, которые на протяжении долгого времени считали «королями морей», могут утратить доминирующие позиции. На это указывают проведенные Россией и Китаем испытания новейших баллистических ракет.

Китайские военные в августе 2020 года успешно испытали новейшие баллистические ракеты, поразив двумя снарядами находившийся в Южно-Китайском движущийся корабль-мишень с расстояния 2000 миль, напоминает немецкое издание Business Insider.

«Если это правда, то испытание является первой известной демонстрацией китайских противокорабельных баллистических ракет большой дальности против движущейся цели», — приводит информационное агентство «ПолитРоссия» слова немецкого журналиста Бенджамина Бримелоу.

Кроме того, автор материала напоминает, что российский Военно-морской флот в декабре 2020 года в третий раз провел успешный испытательный пуск ракеты «Циркон». Гиперзвуковая противокорабельная ракета была запущена с фрегата в Белом море и, достигнув скорости в восемь Махов, успешно поразила прибрежную мишень с расстояния более 200 миль.

Эти испытания, подчеркивает Бримелоу, свидетельствуют о возможной угрозе для американских авианосцев, которые долгое время не знали себе равных.

После распада СССР и окончания холодной войны, господство авианосцев ВМС США казалось всем неоспоримым и гарантированным.

«Авианосцы играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов», — пишет немецкий автор.

Но постепенно установившийся мировой порядок начал меняться. В основном изменения происходили из-за стремительного наращивания Китаем военной мощи. При этом Пекин видел одной из своих главных проблем именно американские авианосцы.

«Их присутствие помогло сдержать вторжение на Тайвань в 1950-х годах, а в 1996 году две авианосные боевые группы смутили Китай, свободно действуя вокруг Тайваня в период повышенной напряженности, вынудив Пекин признать военную мощь США», — пишет Бримелоу.

Китаю пришлось потратить большие средства, чтобы обзавестись противокорабельными средствами. Для начала Пекин покупал военную технику и вооружения российского производства — четыре эсминца, вооруженные управляемыми ракетами, 12 ударных подлодок класса «Кило», а также несколько многоцелевых истребителей Су-30МКК.

Но главным приоритетом Китая, по мнению автора материала, были ракеты. К настоящему времени Пекину удалось накопить один из наиболее передовых арсеналов. При этом 95% имеющихся у Китая ракет не соответствуют условиям Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД), который запрещает иметь на вооружении ракеты дальностью 310–3100 миль. Этот договор заключили между собой Россия и США, но недавно Штаты вышли из него, а Китай никогда не связывал себя подобными обязательствами, напоминает Бримелоу.

Испытанные в августе 2020 года китайские ракеты – DF-21 и DF-26 – имели дальность полета в 1300 и 2400 миль.

«Пролетая выше, быстрее и дальше, чем советские крылатые ракеты, китайские противокорабельные баллистические ракеты могли сокрушить противоракетную оборону авианосца и его сопровождения, а также заставить авианосец держаться достаточно далеко, чтобы сделать его воздушное крыло бесполезным», — подчеркивает журналист.

Даже Министерство обороны США признает, что Китай в ракетных разработках достиг паритета с Америкой и даже превзошел ее. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном в начале 2021 года.

Но еще одной серьезной угрозой для американских авианосцев являются российские гиперзвуковые ракеты, напоминает журналист.

Американская противоракетная оборона не в состоянии эффективно реагировать на ракеты, способные лететь со скоростью более пяти Махов (свыше 3800 миль в час), пишет Бримелоу. Тем более, что гиперзвуковые ракеты способны маневрировать в полете, что делает их перехват практически невозможным.

У Китая уже есть две гиперзвуковых ракеты – DF-17 и DF-100. Россия же работает над созданием целого ряда гиперзвуковых вооружений, в котором наиболее перспективной является ракета «Циркон». Ранее официальные лица России озвучили планы оснастить гиперзвуковыми ракетами все новые корабли ВМФ РФ.

В заключение Бримелоу отмечает, что истинные возможности новых китайских и российских вооружений пока окончательно не ясны, но уже очевидно, что безусловному доминированию американских авианосцев скоро придет конец.