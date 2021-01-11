Business Insider: у России и Китая есть оружие против авианосцев США
Американские авианосцы, которые на протяжении долгого времени считали «королями морей», могут утратить доминирующие позиции. На это указывают проведенные Россией и Китаем испытания новейших баллистических ракет.
Китайские военные в августе 2020 года успешно испытали новейшие баллистические ракеты, поразив двумя снарядами находившийся в Южно-Китайском движущийся корабль-мишень с расстояния 2000 миль, напоминает немецкое издание Business Insider.
«Если это правда, то испытание является первой известной демонстрацией китайских противокорабельных баллистических ракет большой дальности против движущейся цели», — приводит информационное агентство «ПолитРоссия» слова немецкого журналиста Бенджамина Бримелоу.
Кроме того, автор материала напоминает, что российский Военно-морской флот в декабре 2020 года в третий раз провел успешный испытательный пуск ракеты «Циркон». Гиперзвуковая противокорабельная ракета была запущена с фрегата в Белом море и, достигнув скорости в восемь Махов, успешно поразила прибрежную мишень с расстояния более 200 миль.
Эти испытания, подчеркивает Бримелоу, свидетельствуют о возможной угрозе для американских авианосцев, которые долгое время не знали себе равных.
После распада СССР и окончания холодной войны, господство авианосцев ВМС США казалось всем неоспоримым и гарантированным.
«Авианосцы играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов», — пишет немецкий автор.
Но постепенно установившийся мировой порядок начал меняться. В основном изменения происходили из-за стремительного наращивания Китаем военной мощи. При этом Пекин видел одной из своих главных проблем именно американские авианосцы.
«Их присутствие помогло сдержать вторжение на Тайвань в 1950-х годах, а в 1996 году две авианосные боевые группы смутили Китай, свободно действуя вокруг Тайваня в период повышенной напряженности, вынудив Пекин признать военную мощь США», — пишет Бримелоу.
Китаю пришлось потратить большие средства, чтобы обзавестись противокорабельными средствами. Для начала Пекин покупал военную технику и вооружения российского производства — четыре эсминца, вооруженные управляемыми ракетами, 12 ударных подлодок класса «Кило», а также несколько многоцелевых истребителей Су-30МКК.
Но главным приоритетом Китая, по мнению автора материала, были ракеты. К настоящему времени Пекину удалось накопить один из наиболее передовых арсеналов. При этом 95% имеющихся у Китая ракет не соответствуют условиям Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД), который запрещает иметь на вооружении ракеты дальностью 310–3100 миль. Этот договор заключили между собой Россия и США, но недавно Штаты вышли из него, а Китай никогда не связывал себя подобными обязательствами, напоминает Бримелоу.
Испытанные в августе 2020 года китайские ракеты – DF-21 и DF-26 – имели дальность полета в 1300 и 2400 миль.
«Пролетая выше, быстрее и дальше, чем советские крылатые ракеты, китайские противокорабельные баллистические ракеты могли сокрушить противоракетную оборону авианосца и его сопровождения, а также заставить авианосец держаться достаточно далеко, чтобы сделать его воздушное крыло бесполезным», — подчеркивает журналист.
Даже Министерство обороны США признает, что Китай в ракетных разработках достиг паритета с Америкой и даже превзошел ее. Об этом говорится в докладе Пентагона, опубликованном в начале 2021 года.
Но еще одной серьезной угрозой для американских авианосцев являются российские гиперзвуковые ракеты, напоминает журналист.
Американская противоракетная оборона не в состоянии эффективно реагировать на ракеты, способные лететь со скоростью более пяти Махов (свыше 3800 миль в час), пишет Бримелоу. Тем более, что гиперзвуковые ракеты способны маневрировать в полете, что делает их перехват практически невозможным.
У Китая уже есть две гиперзвуковых ракеты – DF-17 и DF-100. Россия же работает над созданием целого ряда гиперзвуковых вооружений, в котором наиболее перспективной является ракета «Циркон». Ранее официальные лица России озвучили планы оснастить гиперзвуковыми ракетами все новые корабли ВМФ РФ.
В заключение Бримелоу отмечает, что истинные возможности новых китайских и российских вооружений пока окончательно не ясны, но уже очевидно, что безусловному доминированию американских авианосцев скоро придет конец.