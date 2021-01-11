В Сети появились кадры смертельной аварии на Новорижском шоссе

Фотокадры и видео с места смертельного ДТП на Новорижском шоссе появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

Фотокадры и видео с места смертельного ДТП на Новорижском шоссе появились в распоряжении Федерального агентства новостей.

На видео можно увидеть, что от автобусного ряда Минобороны почти ничего не осталось. По предварительной информации, в результате ужасной аварии погибло четверо человек, а также 15 получили серьезные травмы.

Автобусы были собственностью учебного центра ФКУ "Войсковая часть 83466", занимающийся профподготовкой водителей для Минобороны РФ и для парада на Красной площади. В колонну автобусов 11 января, в понедельник, по невыясненным обстоятельствам на полной скорости влетел самосвал.