Молодая жена Петросяна жестко ответила подписчикам за критику своей внешности

Молодая супруга писателя-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, поделившаяся с поклонниками снимком в новом образе, не удержалась от ответа критикам в комментариях под фото.

Молодая супруга писателя-юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, поделившаяся с поклонниками снимком в новом образе, не удержалась от ответа критикам в комментариях под фото.

Микроблог Брухуновой в социальной сети Instagram пополнился новым кадром, на котором супруга мэтра российского юмора позирует в утепленном красном пальто и стильном берете — ее излюбленном головном уборе.

Через руку Брухуновой переброшена миниатюрная дамская сумочка известного бренда. Дополнительным аксессуаром, создающим цветовую гармонию с леопардовым беретом, стали очки с затемненными линзами.

Многие поклонники считают супругу Евгения Петросяна образцом утонченности и прекрасного чувства стиля, однако среди пользователей непременно находятся и те, кому яркие образы столичной модницы приходятся не по душе.

Одна из поклонниц оставила под постом едкий комментарий, в котором предположила, что Брухунова своим видом пытается привлечь внимание окружающих. В ответ на это Брухунова рекомендовала хейтеру следить за собой, а не комментировать окружающих. Свой выпад звезда подкрепила ироничным высказыванием о чувстве стиля самой обидчицы, которая, имея проблемы с лишним весом, публикует фотографии в ярко-желтом платье в горошек.