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16:51   11 Января 2021
Политика

СМИ: билет на инаугурацию Байдена обошелся Яценюку в 400 тыс. долларов

СМИ: билет на инаугурацию Байдена обошелся Яценюку в 400 тыс. долларов

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк решил купить себе место на инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Билет на церемонию обошелся бывшему политику в 400 тысяч долларов. Об этом сообщил Telegram-канал "Сплетница".

"В команде Яценюка хотят использовать общую фотографию с Байденом для информационной кампании на Украине, цель которой сформировать мнение в ОП о влиянии экс-премьера", — сообщили на канале.

Бывший премьер пытается предстать в виде коммуникатора с новой администрацией Байдена. Таким способом экс-политик возможно хочет вернуться в украинскую политику, подчеркнули на канале.

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#украина #байден #арсений яценюк

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