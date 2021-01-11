Санавиацию привлекли для оказания помощи пострадавшим в ДТП на Новой Риге

Минздрав Московской области сообщил о привлечении санитарной авиации для оказания помощи пострадавшим в аварии на Новорижском шоссе.

Минздрав Московской области сообщил о привлечении санитарной авиации для оказания помощи пострадавшим в аварии на Новорижском шоссе.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады Центра медицины катастроф и Московской областной станции скорой медицинской помощи. В скором времени туда прибудет вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика въехал в колонну автобусов Минобороны России. В результате ДТП погибли четверо военнослужащих, еще несколько человек получили ранения.