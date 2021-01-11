Политолог Марков: новая власть в США попытается осуществить госпереворот в РФ

По мнению эксперта, осенью 2021 года Россию могут ждать серьезные потрясения.

Действующий президент США Дональд Трамп не может получить доступ к большинству крупных цифровых площадок. Американского лидера забанили в Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, Apple и даже в поисковике Google. Аргументом для столь многочисленных виртуальных блокировок стал «риск призывов к насилию».

России стоит обратить внимание на события, произошедшие в США, уверен директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ и политолог Сергей Марков. Блокировка Дональда Трампа на западных цифровых платформах говорит о том, что даже действующий глава государства не может противостоять крупным корпорациям, которые получили практически неограниченную власть на территории страны.

«Ситуация показывает, что президент Соединенных Штатов не обладает реальной властью и возможностью избежать политических репрессий. Это даже не цензура, ведь цензура ограничивает только некоторые высказывания. А когда тебе полностью запрещают говорить, это уже репрессии. Власть в стране принадлежит руководству глобальных корпораций, которые Америку рассматривают, как площадку для своей штаб-квартиры. России нужно этого опасаться, потому что их цель – подчинить себе весь мир», — заявил эксперт.

Для тех, кто после окончательного ухода Дональда Трампа придет к власти в США, Россия — главный враг. Сам Джозеф Байден уже подтверждал, что основным врагом для Вашингтона является РФ. Страна обладает крепким суверенитетом, объяснил Марков, а также развита в военном плане. Это означает, что новый состав Белого дома будет всячески пытаться ограничить влияние Москвы на политической арене.

«Те, кто приходят сейчас к власти в Соединенных Штатах, будут с нами [с Россией] бороться. В сентябре 2021 года, когда в стране будут проводится выборы в Государственную думу, они будут пытаться осуществить государственный переворот и свергнуть президента РФ Владимира Путина», — подытожил директор Института политических исследований.

Справка ПС

Напомним, в ночь с 6 на 7 января заседание Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов было прервано массовыми протестами американцев, несогласных с победой Джо Байдена и большинством демократов в Сенате США. Буквально за несколько часов дело дошло до штурма Капитолия: сторонники Дональда Трампа ворвались в здание, а конгрессменов пришлось эвакуировать.

В ходе беспорядков было убито пять человек, задержано около 50. В Вашингтоне и округе Колумбия введен комендантский час на 15 дней. Таким образом, инаугурация следующего президента 20 января пройдет в режиме ЧС. Демонстрации трампистов прошли также в Орегоне и Сакраменто, но были быстро подавлены полицией.