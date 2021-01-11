Литва может заплатить огромный штраф за грязные сточные воды

Штраф в 16 млн евро грозит Литве за невыполнение обязательств по подключению населения к водопроводу и канализационным сетям, заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

Штраф в 16 млн евро грозит Литве за невыполнение обязательств по подключению населения к водопроводу и канализационным сетям, заявил министр окружающей среды Симонас Гентвилас.

В 2017 году Литве сделали первое предупреждение. Евросоюз выделил финансирование на установку сетей, однако работы так и не начались. Гентвилас подчеркнул, что если ситуация останется прежней, это повлечет за собой санкции в виде многомиллионного штрафа.

По состоянию на июль 2020 года, около 40 тысяч жителей балтийской республики не имели доступа к централизованным сетям канализации. Согласно отчету Государственного контроля, Литва производит очистку 47% коммунальных отходов, однако к 2030 году должно очиститься 95%. К 1 марта главы муниципалитетов должны предоставить планы инфраструктурного развития.