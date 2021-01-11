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16:39   11 Января 2021
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП на Новорижском шоссе в Москве

Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП на Новорижском шоссе в Москве

Четверо военнослужащих погибло в результате ДТП на Новой Риге, еще несколько человек пострадало, заявили в Министерстве обороны России.

По предварительным данным, виновником происшествия является водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в военную автоколонну.

ДТП с участием большегрузного автомобиля и колонной автобусов ПАЗ произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. Получившие травмы военнослужащие доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.

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#москва #дтп #минобороны

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