Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП на Новорижском шоссе в Москве

Четверо военнослужащих погибло в результате ДТП на Новой Риге, еще несколько человек пострадало, заявили в Министерстве обороны России.

Четверо военнослужащих погибло в результате ДТП на Новой Риге, еще несколько человек пострадало, заявили в Министерстве обороны России.

По предварительным данным, виновником происшествия является водитель грузовика, который не справился с управлением и врезался в военную автоколонну.

ДТП с участием большегрузного автомобиля и колонной автобусов ПАЗ произошло на 28-м километре Новорижского шоссе. Получившие травмы военнослужащие доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь.