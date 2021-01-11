Меркель высказалась о блокировке Трампа в социальных сетях

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение главы Facebook Марка Цукерберга о блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала решение главы Facebook Марка Цукерберга о блокировке аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа.

По ее словам, такая мера является достаточно спорным решением, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он также добавил, что модераторам социальных сетей следовало продолжать просто маркировать посты Трампа специальными отметками, как это было в течение последних месяцев.

Кроме того, он отметил, что свобода слова является важнейшим правом, которое не может быть ограничено по решению администрации социальных сетей. Такими полномочиями обладают исключительно законодатели. Именно поэтому Меркель не считает правильным блокировку аккаунтов Трампа в социальных сетях, подытожил он.