Мальчик упал на рельсы в московской подземке

Ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская" в Москве, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская" в Москве, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Машинист молниеносно отреагировал на инцидент — остановил поезд и обесточил рельсы. Движение поездов на Калужско-Рижской линии уже восстановили, составы следуют согласно штатному расписанию.

Мужчина упал на рельсы на станции "Косино" Некрасовской линии столичного метрополитена, сообщал телеканал "360". Машинист также вовремя среагировал и остановил поезд.