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16:21   11 Января 2021
Происшествия

Мальчик упал на рельсы в московской подземке

Мальчик упал на рельсы в московской подземке

Ребенок упал на рельсы на станции метро "Бабушкинская" в Москве, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Машинист молниеносно отреагировал на инцидент — остановил поезд и обесточил рельсы. Движение поездов на Калужско-Рижской линии уже восстановили, составы следуют согласно штатному расписанию.

Мужчина упал на рельсы на станции "Косино" Некрасовской линии столичного метрополитена, сообщал телеканал "360". Машинист также вовремя среагировал и остановил поезд.

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#москва #метро #рельсы

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