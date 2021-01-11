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16:21   11 Января 2021
Происшествия

Жертвами ДТП с военными автобусами в Подмосковье стали четыре человека

Жертвами ДТП с военными автобусами в Подмосковье стали четыре человека

Четверо погибших на настоящий момент зарегистрировано в смертельном ДТП, случившимся на Новорижском шоссе в Московской области.

Также источник Федерального агентства новостей в экстренных службах сообщает о 15 раненых. Авария произошла на участке поворота на деревню Глухово, расположенной неподалеку от МКАД. На месте сейчас работают врачи скорой помощи.

По предварительным данным, вина за аварию лежит на водителе самосвала, который протаранил автобусную колонну. В настоящий момент проводится проверка всех причин и обстоятельств происшествия.

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