Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе

Восемь человек пострадали в результате массового ДТП на западе Подмосковья.

Восемь человек пострадали в результате массового ДТП на западе Подмосковья.

Грузовик протаранил колонну автобусов Министерства обороны РФ недалеко от храма Александра Невского. Компетентный источник сообщает о двух погибших в аварии.

По предварительной информации, виновником столкновения транспортных средств и человеческих жертв на Новорижском шоссе стал водитель самосвала. Военное подразделение, к которой относятся попавшие в ДТП автобусы, занимается подготовкой водителей для военных частей и для обеспечения ежегодного Парада Победы.