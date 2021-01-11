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16:08   11 Января 2021
Происшествия

Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе

Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе

Восемь человек пострадали в результате массового ДТП на западе Подмосковья.

Грузовик протаранил колонну автобусов Министерства обороны РФ недалеко от храма Александра Невского. Компетентный источник сообщает о двух погибших в аварии.

По предварительной информации, виновником столкновения транспортных средств и человеческих жертв на Новорижском шоссе стал водитель самосвала. Военное подразделение, к которой относятся попавшие в ДТП автобусы, занимается подготовкой водителей для военных частей и для обеспечения ежегодного Парада Победы.

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#москва #дтп #московская область #массовая авария #Новорижское шоссе

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