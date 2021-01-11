16:08 11 Января 2021Происшествия
Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе
Восемь человек пострадали в результате массового ДТП на западе Подмосковья.
Восемь человек пострадали в результате массового ДТП на западе Подмосковья.
Грузовик протаранил колонну автобусов Министерства обороны РФ недалеко от храма Александра Невского. Компетентный источник сообщает о двух погибших в аварии.
По предварительной информации, виновником столкновения транспортных средств и человеческих жертв на Новорижском шоссе стал водитель самосвала. Военное подразделение, к которой относятся попавшие в ДТП автобусы, занимается подготовкой водителей для военных частей и для обеспечения ежегодного Парада Победы.