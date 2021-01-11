Почти миллиард рублей выделят на гранты участникам МИК

Участникам Московского инновационного кластера (МИК) были одобрены гранты на почти миллиард рублей. Данная информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Участникам Московского инновационного кластера (МИК) были одобрены гранты на почти миллиард рублей. Данная информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

Субсидии и гранты направят 345 организациям и ИП. Также 172 предпринимателям одобрены выплаты на компенсацию затрат на покупку и лизинг оборудования в размере более 268 миллионов рублей, сообщают "Вести Подмосковья".

Помимо этого, малый и средний бизнес могут возместить до 100% расходов на патенты, сертификацию продукции или систем менеджмента и прочих затрат. Данные выплаты получат 85 предприятий, в целом выделено 117,4 миллиона рублей.

МИК также предоставляет субсидии на инжиниринг. Благодаря им бизнесу возможно компенсировать до 50 миллионов рублей, потраченных на создание или модернизацию продукта. Отмечается, что заявка на выплаты подается в электронном виде через цифровую платформу i.moscow.