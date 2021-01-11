Хоронил Ельцина и был на Кавказе. Зачем Байдену знаток России на посту главы ЦРУ

Демократ выдвинул кандидатуру человека, которые работал послом США в России.

Избранный президент США Джозеф Байден за несколько дней до инаугурации продолжает формировать свою команду. На пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) демократ выдвинул Уильяма Бернса — бывшего заместителя госсекретаря США и экс-посла США в России.

Как и темнокожий генерал Ллойд Остин, кандидатуру которого Байден рассматривает на пост главы Пентагона, дипломат сейчас отдыхает на пенсии, однако его беззаботной жизни вскоре может наступить конец. CNN со ссылкой на «уважаемого американского дипломата-ветерана» сообщает, что кандидатура Бернса уже практически утверждена, а Байден нисколько не сомневается в своем выборе.

«Билл Бернс — образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене, обеспечивающий безопасность нашего народа и нашей страны. <…> Он разделяет мое глубокое убеждение в том, что разведка должна быть аполитичной. Американский народ будет спать спокойно с ним в качестве нашего следующего директора ЦРУ», — объяснил свое решение представитель Демпартии.

То, что Байден называет Бернса «Биллом» — не очередная оговорка 78-летнего демократа. Это сокращенная форма имени Уильям. Именно так дипломат представлял себя заграничным политикам на международных встречах в начале своей карьеры. До выхода на пенсию на дипломатической службе Бернс состоял с 1982 года. Набравшись опыта после окончания Оксфордского университета и сменив несколько не самых заметных должностей, в 1998 году он стал послом США в Иордании.

В 2005 – 2008 годах Бернс представлял Белый дом в Москве, работая под руководством президента Джорджа Буша-младшего. Он вместе с мэром Москвы Юрием Лужковым открывал системы электроосвещения на Тверском бульваре, путешествовал по удаленным от столицы уголкам России (он стал первым за 15 лет американским послом, который лично посетил Северный Кавказ) и даже присутствовал на похоронах первого президента РФ Бориса Ельцина.

За время государственной службы Уильям Бернс работал под началом пяти американских президентов — от Рональда Рейгана до Барака Обамы. В 2014 году дипломат вышел на пенсию.

Сторонником политики действующего лидера Дональда Трампа Бернса назвать нельзя. В августе 2020 года он опубликовал небольшое эссе, которое сейчас можно назвать пророческим. В нем дипломат предсказал фальсификации на выборах в США и попытки республиканца бороться за честные результаты выборов.

«Если он [Трамп] проиграет, я сомневаюсь, что он вдруг примет традиционную двухпартийную приверженность эффективным переходам [власти]. В худшем случае он попытается оспорить или подорвать результат. Переход власти будет иметь мало общего с теми, через которые я проходил в ходе карьеры дипломата. Цена путаницы и бюрократической суматохи может быть очень высокой», — написал тогда Бернс.

Еще до работы в России дипломат состоял на должности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока, что также послужило его преимуществом перед другими кандидатами на пост главы ЦРУ. CNN пишет, что кроме Бернса Байден рассматривал Майкла Морелла, который трижды являлся исполняющим обязанности директора ЦРУ. Однако в Демпартии его кандидатуру не одобрили из-за того, что несколько лет назад он выступал в защиту применяемых сотрудниками ЦРУ методов допроса, в том числе и пыток.

Уильяма Бернса уважают как демократы, так и большинство членов Республиканской партии, а значит одобрение его кандидатуры на пост главы ЦРУ – лишь дело времени. Директором Национальной разведки Байден ранее назначил Аврил Хейнс, а та, в свою очередь, уже работала в связке с Бернсом.

«Назначение Бернса дает важный сигнал о возрождении государственной службы, которая была унижена в течение последних четырех лет, и о важности всего разведывательного сообщества, а не только ЦРУ», — заявил эксперт по национальной безопасности и разведке США Мелвин Гудмен.

При всем желании демократов Центральное разведывательное управление США не может быть «аполитичным», обратил внимание политолог Иван Аркатов. Разведка может работать беспристрастно, однако под руководством такого лидера, как Джо Байден, ЦРУ будет делать упор на Россию и Китай.

«У демократов совсем другой политический вектор, чем был у республиканцев, там есть свои нюансы, в том числе "особенное" отношение к России. К тому же, если Бернс занимал такие посты во время своей прошлой работы, то у него есть свой взгляд на политическое поле. Он хорошо знает внутреннее устройство российской политики. Это не может не сказаться на будущей деятельности ЦРУ», — подчеркнул эксперт.

В данный момент Бернс возглавляет Фонд Карнеги – частный экспертно-аналитический центр в области международных отношений. В Вашингтоне с мнением специалистов из фонда принято считаться. По мнению дипломата, действия Дональда Трампа на посту президента нанесли ущерб внешней политике США.