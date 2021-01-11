15:53 11 Января 2021Политика
Конгрессмены США обсудят вопрос отстранения Трампа от власти 13 января
Американские конгрессмены обсудят вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа 13 января, сообщили в комитете по регламенту.
Американские конгрессмены обсудят вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа 13 января, сообщили в комитете по регламенту.
Вопрос отстранения действующего американского лидера от власти в рамках процедуры импичмента будет поднят законодателями в среду, 13 января. Об этом заявил глава комитета палаты представителей Соединенных Штатов по регламенту Джим Макговерн.
Ранее спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены обратятся к вице-президенту Майку Пенсу с призывом отстранить Трампа от власти.