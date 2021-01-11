Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:53   11 Января 2021
Политика

Конгрессмены США обсудят вопрос отстранения Трампа от власти 13 января

Конгрессмены США обсудят вопрос отстранения Трампа от власти 13 января

Американские конгрессмены обсудят вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа 13 января, сообщили в комитете по регламенту.

Вопрос отстранения действующего американского лидера от власти в рамках процедуры импичмента будет поднят законодателями в среду, 13 января. Об этом заявил глава комитета палаты представителей Соединенных Штатов по регламенту Джим Макговерн.

Ранее спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что конгрессмены обратятся к вице-президенту Майку Пенсу с призывом отстранить Трампа от власти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #трамп #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров