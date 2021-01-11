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15:39   11 Января 2021
Политика

Жена Трампа раскритиковала штурм Капитолия в Вашингтоне

Жена Трампа раскритиковала штурм Капитолия в Вашингтоне

Жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковала беспорядки в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.

Она подчеркнула, что осуждает насилие, произошедшее в здании Конгресса Соединенных Штатов. Супруга американского лидера разочарована появлением грязных сплетен и искаженных обвинений вокруг событий в Вашингтоне.

Мелания Трамп призвала прекратить жестокость и не использовать различия между политическими идеологиями в качестве причины агрессии. Она выразила соболезнования родным и близким погибших во время акций протеста.

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#сша #трамп #капитолий

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