Жена Трампа раскритиковала штурм Капитолия в Вашингтоне

Жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковала беспорядки в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.

Жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковала беспорядки в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.

Она подчеркнула, что осуждает насилие, произошедшее в здании Конгресса Соединенных Штатов. Супруга американского лидера разочарована появлением грязных сплетен и искаженных обвинений вокруг событий в Вашингтоне.

Мелания Трамп призвала прекратить жестокость и не использовать различия между политическими идеологиями в качестве причины агрессии. Она выразила соболезнования родным и близким погибших во время акций протеста.