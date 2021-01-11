15:39 11 Января 2021Политика
Жена Трампа раскритиковала штурм Капитолия в Вашингтоне
Жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковала беспорядки в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.
Жена президента США Дональда Трампа Мелания раскритиковала беспорядки в Вашингтоне, которые привели к штурму Капитолия.
Она подчеркнула, что осуждает насилие, произошедшее в здании Конгресса Соединенных Штатов. Супруга американского лидера разочарована появлением грязных сплетен и искаженных обвинений вокруг событий в Вашингтоне.
Мелания Трамп призвала прекратить жестокость и не использовать различия между политическими идеологиями в качестве причины агрессии. Она выразила соболезнования родным и близким погибших во время акций протеста.