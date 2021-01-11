Депутат Ефремов не признал себя виновным в пьяном ДТП под Калугой

Народный избранник Людиновский городской думы Сергей Ефремов отказался от медицинского освидетельствования после аварии в Калужской области.

Народный избранник Людиновский городской думы Сергей Ефремов отказался от медицинского освидетельствования после аварии в Калужской области.

Правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по факту отказа проходить обязательную в таких случаях медицинскую экспертизу. Ефремову грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок 1,5-2 года. Об инциденте сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

"Я не управляю машиной, я стою возле машины. Я не управлял, у меня машину забрали", — заявил депутат автоинспекторам.

Также Сергей Ефремов пожаловался, что ему стало плохо с сердцем. Сотрудники ДПС вызвали скорую, которая осмотрела подозреваемого в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Прокуратура Калужской области проводит проверку случившегося.