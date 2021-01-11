Сегодня в африканской стране отмечается День провозглашения независимости. Официальным выходным в стране пренебрегает только полиция.

11 января отмечается День манифеста о независимости Марокко. 77 лет назад местная партия вручила колониальной администрации и султану документ с требованием признать суверенитет страны, при этом свободным африканское государство стало только в 1956 году.

65-летие фактической независимости марокканцы отпразднуют в ноябре, а сегодня в бывшей французской колонии официальный выходной по поводу провозглашения суверенитета. День, когда был разослан манифест, отмечается на государственном уровне, ведь это был первый шаг к заветной цели народа.

Тем не менее на улицах городов сегодня затишье. Флажки не продаются, рынки в Мединах работают в прежнем режиме. Громкие празднования отложены из-за пандемии.

Хотя страна Магриба принимает туристов (сейчас в Марокко легко встретить русских), почти все государственные объекты, музеи и общественные места закрыты. После восьми вечера в стране комендантский час, передвигаться на транспорте и пешком нельзя. Полиция строго следит за этим. А днем останавливает машины и проверяет, все ли пассажиры в масках. В День провозглашения независимости Марокко у полицейских, в отличие от других граждан, выходного нет, поэтому патрулируют стражи порядка даже сегодня.

Многие молодые люди в Королевстве, несмотря на доступ к мировой сети и беспрепятственное общение с иностранцами, чтят традиции и поддерживают правителя, который здесь олицетворяет свободу государства от французского протектората. При этом французский язык остается популярным среди марокканцев.

«Я думаю, что 95% жителей Марокко любят короля», — признается житель деревни Сиди Кауки Измаил.

26-летний араб отмечает, что народ ожидает выступления короля на телевидении, но никакие застолья в семьях не предусмотрены. К тому же в мусульманском государстве не принято выпивать алкоголь даже в национальный праздничный день.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Измаил также подчеркнул, что народ Королевства Марокко считает Россию «сильной страной после США», а Владимира Путина «могущественным человеком».

Соотечественник Измаила добавил, что в 65-летие фактической независимости государства (18 ноября) ожидается помилование заключенных.