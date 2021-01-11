Прощание с народным артистом РФ Валерием Хлевинским прошло в МХТ им. Чехова

Церемония прощания с актером Валерием Хлевинским завершилась в Московском художественном театре им. Чехова. В последний путь артиста проводили аплодисментами.

Церемония прощания с актером Валерием Хлевинским завершилась в Московском художественном театре им. Чехова. В последний путь артиста проводили аплодисментами.

Панихида продолжалась около часа. Почтить память Валерия Хлевинского пришли его родственники, друзья, сослуживцы и поклонники. Среди них директор МХТ им. Чехова Сергей Женовач, глава театра "Современник" Виктор Рыжаков и многие другие, сообщает ТАСС.

Гроб с телом артиста установили на сцене. Прощание прошло с воинскими почестями — Хлевинский был ефрейтором первой отдельной роты почетного караула.

Валерий Хлевинский посвятил МХТ 19 лет жизни, присоединившись к труппе в 2001 году. До этого он 30 лет работал в театре "Современник". Зрители помнят его по спектаклям "Шинель", "Белая гвардия" и "Не все коту масленица". Также артист известен по роли Антона Савельева в сериале "Вечный зов".