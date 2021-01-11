Суслов объяснил, как Украина невольно ускоряет запуск «СП-2»

Взрыв на украинском газопроводе в Полтавской области усилит позиции тех сил в Европе, которые настаивают на завершении российского проекта «Северный поток – 2».

Взрыв на украинском газопроводе в Полтавской области усилит позиции тех сил в Европе, которые настаивают на завершении российского проекта «Северный поток – 2». С таким заявлением в эфире украинского телеканала NewsOne выступил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По словам экс-министра, газотранспортная инфраструктура Украины нуждается в строчной модернизации, так как давно устарела.

«Обращает на себя внимание тот факт, что буквально недавно, мне кажется, два-три месяца назад был такой же мощный взрыв газопровода в Харьковской области и было установлено, что причины технические», — подчеркнул Суслов.

Озвученные при этом причины взрыва – разгерметизация – указывает на изношенность труб газопроводов, которые на протяжении нескольких десятилетий не получали должного обслуживания, добавил чиновник. По его словам, речь идет о газопроводах высокого давления, на которых долгое время не проводилась своевременная замена труб. Поэтому не удивительно, что система не выдерживает, и происходят выбросы газа.

После взрыва в Харьковской области руководство «Нафтогаза» не сделало выводов, продолжил Суслов, несмотря на то, что именно на нем лежит ответственность за подобные инциденты.

«Вообще интересно, что товарищи руководители "Нафтогаза" без конца требуют себе новых и новых премий, но никто с них, почему-то, не вычитает из зарплаты ответственности за разрушенные газопроводы, за то, что не поддерживается они в надлежащем техническом состоянии», — отметил экс-министр.

Каждое ЧП на ГТС Украины усиливает доводы сторонников завершения строительства российского «Северного потока – 2», уверен экс-министр.

Ранее, напомнил Суслов, Украина настаивала на праве быть транзитером российского газа в Европу, делая упор на «надежность». За транзит топлива через свою территорию Украина получает ежегодно от двух до трех миллиардов долларов.

«Естественно, весь мир и Европа особенно, замечает и отмечает каждую аварию, она видит, что Украина не поддерживает в работоспособном состоянии эти газопроводы. Поэтому этот взрыв, я уверен, усилит позиции тех сил в Германии, которые будут настаивать на достройке "Северного потока-2" в обход Украины», — заключил Виктор Суслов.

Напомним, в результате взрыва газа на газопроводе в Полтавской области Украины, который произошел 9 января, от подачи газа были отключены 13 близлежащих населенных пунктов.