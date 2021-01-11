Уралец заживо сварился в кипятке при прорыве батареи

Мужчина заживо сварился в своей квартире в результате прорыва батареи с кипятком, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Мужчина заживо сварился в своей квартире в результате прорыва батареи с кипятком, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Батарею прорвало в бывшем общежитии в Каменск-Уральском. Поток горячей воды хлынул в комнату и залил четыре этажа. В комнате, где произошел прорыв, нашли тело мужчины с сильными ожогами.

Следственный комитет начал проверку по данному факту. Установлено, что на батарее теплоснабжения в комнате на пятом этаже сорвало кран, в результате чего произошла трагедия. Правоохранители проводят ряд проверочных мероприятий. Сейчас они опрашивают соседей. Тело погибшего направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти.