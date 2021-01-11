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15:13   11 Января 2021
Общество

Названы новые категории граждан для допуска к вакцинации в Москве

Названы новые категории граждан для допуска к вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запись на вакцинацию работников таких отраслей экономики, как IT, недвижимость, туризм и других.

Начиная со среды, 13 января, сотрудники IT-индустрии, ученые, работники частных социальных служб, сфер недвижимости и туризма смогут записать на вакцинацию от коронавируса в Москве. Об этом столичный градоначальник сообщил на своем сайте.

Также в четверг, 14 января, в городе откроются дополнительные 30 пунктов вакцинации. Таким образом, их число возрастет до 100.

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#собянин #вакцинация #коронавирус

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