Названы новые категории граждан для допуска к вакцинации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запись на вакцинацию работников таких отраслей экономики, как IT, недвижимость, туризм и других.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запись на вакцинацию работников таких отраслей экономики, как IT, недвижимость, туризм и других.

Начиная со среды, 13 января, сотрудники IT-индустрии, ученые, работники частных социальных служб, сфер недвижимости и туризма смогут записать на вакцинацию от коронавируса в Москве. Об этом столичный градоначальник сообщил на своем сайте.

Также в четверг, 14 января, в городе откроются дополнительные 30 пунктов вакцинации. Таким образом, их число возрастет до 100.