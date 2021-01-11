Феномен «хорошего чиновника». Как мэра Якутска Авксентьеву узнала вся Россия

Сардана Авксентьева покидает свой пост из-за проблем со здоровьем.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева покидает свой пост из-за проблем со здоровьем. Ажиотаж большой — некоторыми инициативами Авксентьевой вдохновились многие россияне, а не только жители Якутска.

По официальной информации, чиновнице проведут несколько хирургических операций, но угрозы жизни нет. Лечение и реабилитация займут длительное время: при обследовании врачи выявили проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«Авксентьева, как ответственный руководитель, считает, что управление городом и его развитие не должны страдать от ее длительных больничных или неполной работоспособности», — заявили в администрации Якутска.

Сама Авксентьева подтвердила: да, дело в здоровье. Рассказала, что семья обеспокоена, а стрессы на ответственной должности и «постоянная тревога за город» серьезно сказались на самочувствии.

«Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции. Поэтому прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение», — написала она в Instagram.

За пределами Якутии Авксентьева известна нетипичным для мэров и губернаторов радикализмом в управлении. За 2,5 года у власти она уволила подозреваемого в мошенничестве чиновника, продала дорогие автомобили госслужащих, записанные на мэрию, и разорвала контракты с подрядчиками, укладывающими асфальт на снег. Но все не так однозначно.

Две стороны одной Авксентьевой

Якутск — один из девяти городов России, где мэра выбирают жители, а не назначают. В 2018 году Авксентьева набрала около 40% голосов всех избирателей, обойдя кандидата от «Единой России» Александра Саввинова. И все же избралась она не без помощи соперника.

Кандидат от партии «Родина» Владимир Федоров больше 10 лет целенаправленно шел к должности мэра. В 2012 году набрал 25% голосов, но с выборов 2018 года его сняли по инициативе партийного руководства, к тому же, против Федорова выступали республиканские власти, утверждали СМИ. Тогда он договорился вести кампанию вместе с Авксентьевой, публично поддержав ее перед своим многочисленным электоратом, а после выигрыша стал первым заместителем мэра.

Ровно через год после выборов Авксентьева уволила Федорова за неправильную «корочку». Его диплом о высшем образовании не соответствовал занимаемой должности: по закону, заместитель мэра должен иметь образование не ниже специалитета и магистратуры. У Федорова был диплом бакалавра. Авксентьева же собиралась работать «прозрачно и открыто».

На вопрос журналистов о том, что помогло ей победить, мэр назвала два фактора. Первый — запрос на те самые «прозрачность и открытость», второй — поддержка человека, уволенного из-за первого фактора.

«…У Владимира Федорова, который 15 лет был депутатом регионального парламента Якутии от своего округа, был очень сильный электорат. Ранее он участвовал в выборах главы Якутска, и, конечно, его электоральная база здорово меня поддержала. Я начинала с нулевой узнаваемостью, но, поскольку всю жизнь жила в этом городе, а он у нас небольшой, благодаря друзьям и однокурсникам узнаваемость пришла», — говорила Авксентьева в интервью РБК.

Как выяснилось, честный мэр «наказывала» заместителей избирательно: на проступок похлеще неправильного образования она закрывала глаза.

В июле 2019 года в Якутске задержали Василия Гоголева — заместителя Авксентьевой по развитию территорий. Следствие подозревало его в получении взятки в особо крупном размере. Любопытно, что раньше Авксентьева носила фамилию Гоголева — журналисты интересовались, не является ли чиновник ее родственником. Авксентьева отрицала: мол, просто однофамилец, а фамилия эта в Якутии распространенная.

Впрочем, вопрос о родственной связи возник не только из-за фамилии, но и из-за нетипичной реакции честного мэра на уголовное дело Гоголева.

«Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению он начал очень серьезное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций», — заявила Авксентьева.

Мэр полагала, что в деле против Голубева «вполне может быть определенный интерес третьих лиц, например, отдельных застройщиков или получивших земельные участки». Вмешательство властей «сверху» или могущественных представителей силовых структур она отрицала.

В июне 2020 года Якутский городской суд признал Гоголева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что заместитель при содействии двух руководителей фирм оказывал давление на руководство компании-застройщика «в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме». Ему дали 4 года в колонии общего режима.

Василий Гоголев: «Действия Неустроевой — чистая провокация, и в ходе следствия это неизбежно станет ясно». Редакция NewsYkt публикует письмо находящегося в СИЗО отстраненного заместителя мэра Якутска по развитию территорий Василия Гоголева. Читать: https://t.co/wRuaEWgtmf pic.twitter.com/6ZOxwZCSc0 — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) June 27, 2019

Успех в Instagram и шаманская история

В 2019 году шаман Александр Габышев решил дойти пешком из Якутии до Москвы, чтобы поменять власть в России. Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области, а позже поместили в психоневрологический диспансер. Авксентьева попросила не переоценивать личность.

Это заявление, как и большинство других, политик делала в Instagram. В соцсети она без преувеличения звезда: 211 тысяч подписчиков. Среди градоначальников больше только у мэра Москвы Сергея Собянина — 905 тысяч.

Пожалуй, успех в политике Авксентьевой обеспечила во многом ее открытость. Оказалось, можно не только отчитываться о выполненной работе перед народом, но и делиться с ним своей жизнью. Мэр рассказывает о своем огороде, старой крокодиловой сумке и завтраках. Феномен Авксентьевой продемонстрировал, что искренность в политике работает безотказно.

Кроме популярных управленческих решений и удачно сконструированного публичного образа, Авксентьева попала в общемировой тренд — женщина в политике, отмечает политтехнолог Марат Баширов.

«Есть общемировой запрос на женщин в политике. Я думаю, у нее хорошее политическое будущее и любая партия, от которой она будет баллотироваться в ту же Госдуму, только приобретет дополнительные голоса», — рассказал эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Немаловажно, что уходя с поста политик не стала никого обвинять, а граждан попросила спокойно отнестись к ситуации, говорит Баширов. После заявления Авксентьевой некоторые подозревали, что мэра заставили уйти, но сама она эти слухи не поддержала.

«С одной стороны, она понимает правила игры, с другой — чутко чувствует настроение граждан. Это образ современного политика», — заключил Баширов.

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