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15:07   11 Января 2021
Армия

Анкара подтвердила готовность ввести в эксплуатацию российские С-400

Анкара подтвердила готовность ввести в эксплуатацию российские С-400

Зенитные ракетные системы С-400, поставленные в Турцию из России, готовы к вводу в эксплуатацию, рассказал глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

Вооруженные силы Турецкой Республики в понедельник подтвердили готовность введения в эксплуатацию российских ЗРС. По словам Демира, в Минобороны Турции примут решение, когда будет соответствующая необходимость.

Как уточнил глава Управления оборонной промышленностью, турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания истребителей пятого поколения F-35 американского производства. Об этом сообщает телеканал "24ТВ".

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#россия #турция #с-400

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