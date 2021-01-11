Анкара подтвердила готовность ввести в эксплуатацию российские С-400

Зенитные ракетные системы С-400, поставленные в Турцию из России, готовы к вводу в эксплуатацию, рассказал глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

Зенитные ракетные системы С-400, поставленные в Турцию из России, готовы к вводу в эксплуатацию, рассказал глава Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир.

Вооруженные силы Турецкой Республики в понедельник подтвердили готовность введения в эксплуатацию российских ЗРС. По словам Демира, в Минобороны Турции примут решение, когда будет соответствующая необходимость.

Как уточнил глава Управления оборонной промышленностью, турецкие предприятия продолжают работать в рамках проекта создания истребителей пятого поколения F-35 американского производства. Об этом сообщает телеканал "24ТВ".