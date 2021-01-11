Вильнюс намерен блокировать электроэнергию с БелАЭС

Власти Литвы в ближайшее время представят план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС, заявил министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

Власти Литвы в ближайшее время представят план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС, заявил министр энергетики республики Дайнюс Крейвис.

По его словам, план будет готов в конце января — начале февраля. Литовский министр добавил, что принятый ранее "антиостровецкий" закон не реализуется, поскольку поступающая в Литву электроэнергия закупается у Белоруссии на Рижской бирже.

"Факт остается фактом: латыши торгуют белорусской электроэнергией", — подчеркнул Крейвис.

Власти Литвы в 2020 году заявляли о намерении полностью прекратить поставки электроэнергии из Белоруссии, выработанной на АЭС в Островце. Как считают эксперты, позиция Вильнюса обусловлена несколькими факторами, среди которых, "антибелорусские" настроения руководства прибалтийской республики.