Американский художник отреагировал на штурм Капитолия, нарисовав картину

Американский художник Дэвид Датуна создал картину, вдохновленную штурмом Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Американский художник Дэвид Датуна создал картину, вдохновленную штурмом Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Свою последнюю работу художник назвал Wake-up Call ("Призыв к пробуждению"). Его представитель сообщил, что арт-объект хотят продать за 1 миллион долларов. Эти средства автор обещает передать американским НКО, занимающимся укреплением демократии в стране.

"Меня тошнит от того, что я видел в столице США, в том самом здании, куда я приводил сына в День независимости показать свою работу "Портрет Америки" всего шесть лет назад", — написал Датуна.

Кроме того, художник заметил, что США тратят огромные суммы на построение демократии в других странах, однако правительство не замечает очевидных проблем у себя дома.