Американский художник отреагировал на штурм Капитолия, нарисовав картину
Американский художник Дэвид Датуна создал картину, вдохновленную штурмом Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.
Свою последнюю работу художник назвал Wake-up Call ("Призыв к пробуждению"). Его представитель сообщил, что арт-объект хотят продать за 1 миллион долларов. Эти средства автор обещает передать американским НКО, занимающимся укреплением демократии в стране.
"Меня тошнит от того, что я видел в столице США, в том самом здании, куда я приводил сына в День независимости показать свою работу "Портрет Америки" всего шесть лет назад", — написал Датуна.
Кроме того, художник заметил, что США тратят огромные суммы на построение демократии в других странах, однако правительство не замечает очевидных проблем у себя дома.