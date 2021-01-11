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14:49   11 Января 2021
Происшествия

Авиаудар в афганской провинции Нимруз унес жизни 18 человек

Авиаудар в афганской провинции Нимруз унес жизни 18 человек

По меньшей мере 18 человек погибли после авиаудара вооруженных сил Афганистана в провинции Нимруз, сообщили муниципальные власти. 

Инцидент произошел в ночь на 10 января, сообщает ФАН. Взрывы были слышны в окрестностях деревни Муназари в округе Хашрод. По предварительной информации, погибла семья из 18 человек. Все они были мирными жителями. Жертвами стали трое мужчин, семь женщин и восемь детей.

Представители Национальной армии Афганистана "Майванд", в свою очередь, заявляют, что главная цель военных — позиции запрещенной в РФ группировки "Талибан". Эту же информацию подтвердили власти страны. Однако родственники погибших опровергают причастность к радикальному движению.

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#афганистан #талибан #авиаудар #вс афганистана

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