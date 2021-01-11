Горбачев ждет сокращения оборонных бюджетов во всем мире в 2021 году

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поделился своими ожиданиями от 2021 года.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поделился своими ожиданиями от 2021 года.

По его словам, 2021 год принесет значительные изменения на мировой арене. Прежде всего, это связано с распространением коронавирусной инфекции, однако есть и другие факторы.

Главным выводом, который должно сделать мировое сообщество из этой ситуации, является необходимость наращивания сотрудничества между странами. Это касается и вакцинации, и финансовых проблем, и обороны, считает политик.

Кроме того, руководства всех стран должны сократить оборонные бюджеты на 10-15%. В условиях экономического кризиса в связи с пандемией COVID-19 такие затраты являются непомерными, подытожил последний генеральный секретарь ЦК КПСС.