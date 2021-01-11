Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:44   11 Января 2021
Политика

Горбачев ждет сокращения оборонных бюджетов во всем мире в 2021 году

Горбачев ждет сокращения оборонных бюджетов во всем мире в 2021 году

Бывший президент СССР Михаил Горбачев поделился своими ожиданиями от 2021 года.

По его словам, 2021 год принесет значительные изменения на мировой арене. Прежде всего, это связано с распространением коронавирусной инфекции, однако есть и другие факторы.

Главным выводом, который должно сделать мировое сообщество из этой ситуации, является необходимость наращивания сотрудничества между странами. Это касается и вакцинации, и финансовых проблем, и обороны, считает политик.

Кроме того, руководства всех стран должны сократить оборонные бюджеты на 10-15%. В условиях экономического кризиса в связи с пандемией COVID-19 такие затраты являются непомерными, подытожил последний генеральный секретарь ЦК КПСС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#горбачев #2021 #ожидания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров