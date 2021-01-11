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14:43   11 Января 2021
Шоу-бизнес

Фото Пугачевой с оголенными коленями возмутило пользователей Сети

Фото Пугачевой с оголенными коленями возмутило пользователей Сети

Совместное фото народной артистки СССР Аллы Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным появилось в Сети. Снимок был сделан летом, поэтому певица позволила себе оголить колени.

На архивном фото Примадонна с широкой улыбкой на лице запечатлена в объятиях молодого супруга. На певице — летняя замшевая ветровка, черное мини-платье и белые кеды. Галкин стоит рядом с женой с большим букетом цветов.

Снимок опубликован на фан-странице Пугачевой в Instagram. Фото наградили "лайком" более шести тысяч пользователей соцсети. Однако хейтеры не поленились выразить свое мнение в комментариях, обратив внимание на почтенный возраст артистки и ее оголенные ноги.

"Мама с сынулей. Это не красивая пара, это - неравный брак";

"Эзопов комплекс";

"Ну а ноги-то зачем показывать?" — отметились под публикацией подписчики.

Перед Новым годом композитор Аркадий Укупник вспомнил, на что Галкин потратил свой первый большой гонорар. По словам музыканта, шоумен спустил 130 тысяч долларов на новый "Бентли".

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#instagram #пугачева #галкин

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