Фото Пугачевой с оголенными коленями возмутило пользователей Сети

Совместное фото народной артистки СССР Аллы Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным появилось в Сети. Снимок был сделан летом, поэтому певица позволила себе оголить колени.

Совместное фото народной артистки СССР Аллы Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным появилось в Сети. Снимок был сделан летом, поэтому певица позволила себе оголить колени.

На архивном фото Примадонна с широкой улыбкой на лице запечатлена в объятиях молодого супруга. На певице — летняя замшевая ветровка, черное мини-платье и белые кеды. Галкин стоит рядом с женой с большим букетом цветов.

Снимок опубликован на фан-странице Пугачевой в Instagram. Фото наградили "лайком" более шести тысяч пользователей соцсети. Однако хейтеры не поленились выразить свое мнение в комментариях, обратив внимание на почтенный возраст артистки и ее оголенные ноги.

"Мама с сынулей. Это не красивая пара, это - неравный брак"; "Эзопов комплекс"; "Ну а ноги-то зачем показывать?" — отметились под публикацией подписчики.