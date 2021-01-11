Фото Пугачевой с оголенными коленями возмутило пользователей Сети
Совместное фото народной артистки СССР Аллы Пугачевой с мужем, юмористом Максимом Галкиным появилось в Сети. Снимок был сделан летом, поэтому певица позволила себе оголить колени.
На архивном фото Примадонна с широкой улыбкой на лице запечатлена в объятиях молодого супруга. На певице — летняя замшевая ветровка, черное мини-платье и белые кеды. Галкин стоит рядом с женой с большим букетом цветов.
Снимок опубликован на фан-странице Пугачевой в Instagram. Фото наградили "лайком" более шести тысяч пользователей соцсети. Однако хейтеры не поленились выразить свое мнение в комментариях, обратив внимание на почтенный возраст артистки и ее оголенные ноги.
"Мама с сынулей. Это не красивая пара, это - неравный брак";
"Эзопов комплекс";
"Ну а ноги-то зачем показывать?" — отметились под публикацией подписчики.
Перед Новым годом композитор Аркадий Укупник вспомнил, на что Галкин потратил свой первый большой гонорар. По словам музыканта, шоумен спустил 130 тысяч долларов на новый "Бентли".