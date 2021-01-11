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14:18   11 Января 2021
Армия

Путин оценил добрососедские отношения с Азербайджаном и Арменией

Путин оценил добрососедские отношения с Азербайджаном и Арменией

Президент России Владимир Путин выразил признательность своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну за приезд в Москву.

РФ дорожит добрососедскими и партнерскими взаимоотношениями с двумя государствами, подчеркнул российский лидер. Президент сделал заявление входе переговоров с представителями Азербайджана и Армении о реализации договоренностей по Нагорному Карабаху.

Трехсторонняя встреча проходит в Кремле. Пашинян и Алиев прибыли в Москву утром 11 января.

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#путин #ильхам алиев #никол пашинян

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