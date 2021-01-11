Парламентарии внесли в Госдуму закон о защите военных и силовиков

Соответствующий законопроект был предложен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.

Соответствующий законопроект был предложен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.

Согласно тексту документа, предоставляемая государственная защита должна касаться всех сотрудников МВД, Росгвардии, Службы внешней разведки РФ, а также военнослужащих при наличии оснований для подобных мер.