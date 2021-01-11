14:14 11 Января 2021Происшествия
Парламентарии внесли в Госдуму закон о защите военных и силовиков
Соответствующий законопроект был предложен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.
Соответствующий законопроект был предложен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.
Согласно тексту документа, предоставляемая государственная защита должна касаться всех сотрудников МВД, Росгвардии, Службы внешней разведки РФ, а также военнослужащих при наличии оснований для подобных мер.