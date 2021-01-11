Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что диалог с Россией следует строить "с позиции силы". Слова главы оборонного ведомства ФРГ передает издание Focus.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что диалог с Россией следует строить "с позиции силы". Слова главы оборонного ведомства ФРГ передает издание Focus.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что в текущем году ФРГ с помощью "правильной политики" сможет "примирить трансатлантические и европейские интересы". Оборонное ведомство Германии намерено закупить боевые дроны. Этот шаг станет реакцией Берлина на "масштабное вооружение России на восточной границе НАТО".

"Масштабное вооружение России на восточной границе НАТО показывает, каким важным и актуальным остается для Европы устрашение, как предпосылка к достижению взаимопонимания с позиции силы", — добавила Крамп-Карренбауэр.

Глава МО ФРГ подчеркнула, что Германия должна делать больше для собственной безопасности и безопасности своих союзников.

"Наше отстаивание демократии, прав человека, мирного разрешения конфликтов, международных правил и многосторонности может быть успешным только с позиции силы", — сказала министр.

Подобное заявление глава оборонного ведомства Германии сделала в ноябре прошлого года, заявив, что Берлину придется поддерживать высокий уровень военных расходов из-за якобы существующей угрозы со стороны России. Поэтому Европа должна вести диалог с Россией о разоружении "с позиции силы". Для этого необходимо укрепить собственную позицию. Президент России Владимир Путин заявил, что немецкий министр своим заявлением попыталась набить себе цену, однако ее слова - контрпродуктивны для отношений двух государств.

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отметил, что Крамп-Карренбауэр похожа на школьницу младших классов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Германия находится в позиции страны, зависимой в сфере безопасности.