Ужесточение наказаний за оскорбления вступит в силу 15 января

Должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей , а организациям предстоит заплатить за оскорбительные высказывания от 100 до 200 тыс. рублей.

Должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей , а организациям предстоит заплатить за оскорбительные высказывания от 100 до 200 тыс. рублей.

Сейчас для должностных лиц за аналогичное преступление КоАП предусматривает штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а организации платят в 2 раза меньше, чем будут в связи с изменением в законодательстве.

За оскорбления в СМИ лицам, занимающим те или иные посты, придется заплатить от 50 до 100 тыс. рублей, а компании могут распрощаться с суммой до 700 тысяч рублей за разовое правонарушение.