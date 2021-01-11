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14:06   11 Января 2021
Происшествия

Ужесточение наказаний за оскорбления вступит в силу 15 января

Ужесточение наказаний за оскорбления вступит в силу 15 января

Должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей , а организациям предстоит заплатить за оскорбительные высказывания от 100 до 200 тыс. рублей.

Сейчас для должностных лиц за аналогичное преступление КоАП предусматривает штраф от 10 до 30 тыс. рублей, а организации платят в 2 раза меньше, чем будут в связи с изменением в законодательстве.

За оскорбления в СМИ лицам, занимающим те или иные посты, придется заплатить от 50 до 100 тыс. рублей, а компании могут распрощаться с суммой до 700 тысяч рублей за разовое правонарушение.

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