Швеция опасается за судьбу «Северного потока — 2» при Байдене

Шведские СМИ пишут, что новый президент США развяжет настоящую «газовую войну» в Балтийском море.

Джозеф Байден, возглавив Белый дом после церемонии инаугурации 20 января, может усилить санкционный напор США на российский трубопровод «Северный поток — 2» («СП-2»), пишет шведское издание Svenska Dagbladet. В Стокгольме опасаются, что новый американский президент ускорит эскалацию «газовой войны» у берегов Швеции, ведь еще во время вице-президентства Байден не раз говорил о «зависимости» Европы от российского газа.

«В январе [2021 года] вступит в должность следующий президент США. Ничто не предвещает, что это как-то изменит отношение Америки к "Северному потоку — 2". Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его противник, чем Дональд Трамп», — пишет Svenska Dagbladet.

О «холодной войне» на Балтике Джо Байден говорил еще задолго до своего президентства, в 2016 году. Тогда он был главой администрации 44-го американского лидера Барака Обамы. На встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном демократ пытался убедить его, что «лучшая альтернатива» российскому газу — это поставки сжиженного природного газа из США.

Авторы Svenska Dagbladet считают, что в 2016 году Байден пытался надавить на шведское правительство, чтобы оно помешало строительству «Северного потока — 2». Однако никакого эффекта это давление не возымело: в 2018 году Стокгольм разрешил России прокладывать трубопровод через свою экономическую зону.

«Обоснованием стало следующее: Конвенция по морскому праву и международному праву не предусматривает никаких юридических причин отклонять российскую заявку. Так что в этом смысле вопрос для Швеции уже решен», — говорится в материале издания.

Впрочем, в Вашингтоне этот вопрос решенным вовсе не считают. Недавно в США приняли новый пакет санкций против газопровода, который достроен на 97%. Американцев не остановила даже позиция своих главных союзников по НАТО — Германии, которая в вопросе строительства «СП-2» стоит на стороне России. За это уходящий президент Дональд Трамп не раз критиковал политику Берлина и лично канцлера Ангелу Меркель. Байден может перейти от критики к более серьезным действиям, предостерегает шведская газета.

Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов полагает, что Байден вряд ли предпримет какие-то радикальные шаги в «газовой войне» с РФ, на которые не решался Дональд Трамп. Демократ продолжит «гнуть линию» санкций, но это не поможет США помешать скорому окончанию строительства «Северного потока — 2».

«За "Северный поток — 2" всегда будет позиционная борьба. Это проект, который рождается, так сказать, с экономическими уродствами. Я не думаю, что Джо Байден на старте своего президентского срока будет более радикальным. Он будет соблюдать те тренды, которые запустила команда Трампа. Личность президента США не важна, важна позиция страны по отношению к газопроводу. А эта позиция неизменна: трубопровод серьезно поменяет соотношение экономических сил в Европе, поэтому Вашингтон против», — объяснил специалист.

После запуска «СП-2» влияние США на Европейский союз ослабнет, но попытки Вашингтона перекрыть путь российскому газу продолжатся. Маркелов заверил, что страсти вокруг «Северного потока — 2» не улягутся еще долго.

Тем временем, Европейская комиссия (ЕК) выступает против американских санкций в отношении «СП-2». Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономические ограничения против европейских компаний, которые ведут законный бизнес, «неприемлемы и противоречат международному праву». Против российского газопровода в Европе выступают Чехия, Хорватия, Венгрия, Словакия, Польша, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.

Справка ПС

Строительство «Северного потока — 2» тормозится из-за американских санкций. Газопровод соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда, в ФРГ. Две нитки трубопровода длиной в 1200 километров укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год.

«Политика Сегодня» ранее писала, что новые экономические ограничения против «СП-2» прописаны в оборонном бюджете США на 2021 год. Президент Дональд Трамп пытался наложить вето на проект бюджета, однако Конгресс преодолел его повторным голосованием.