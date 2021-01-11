Сатановский рассказал, как выгнать США с территорий бывшего СССР

России нужно наращивать потенциал в сфере гиперзвукового оружия и загнать в угол США, считает Сатановский.

России нужно наращивать потенциал в сфере гиперзвукового оружия, загнать в угол США и надавать на их болевые точки, чтобы те «убрались» с постсоветского пространства, как когда-то ушли из Вьетнама, заявил ученый-востоковед и экономист Евгений Сатановский.

«Пускай живут в ежедневном страхе. Пускай просят о том, чтобы с ними договора об ограничении вооружений обсуждали. Пусть не будет у них ни дня покоя ни на Украине, ни в Европе, ни в самих Соединенных Штатах. Это единственный способ привести их в нормальное состояние», — написал Сатановский в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».

Деятельность демократов в руководстве США против Дональда Трампа и его сторонников демонстрирует несостоятельность американской демократии. На сегодняшний день в Америке господствует глупая, трусливая и мстительная диктатура, полагает Сатановский.

Нового президента-демократа Джо Байдена, депутата Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, обвиняющую Трампа в сговоре с Россией, и вице-президента Камалу Харрис публицист называет «шабашем Лысой горы».

«Он [Трамп] не был нам другом, хотя мог бы стать нормальным партнером, если бы у него хватило мужества и ума выйти из рамок новой холодной войны, в которые его и Америку загнал Обама. Теперь некогда, времени у него мало на что осталось. Но его враги нам точно не друзья и не партнеры», — подчеркивает Сатановский.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что в США может появиться третья крупная политическая партия наряду с Республиканской и Демократической. Возглавит ее уходящий президент Америки.