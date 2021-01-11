Назван необычный способ уничтожить коронавирус

Группа ученых из Узбекистана и России выявила, что определенные дозы радиоактивного излучения могут оказаться эффективными в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

Группа ученых из Узбекистана и России выявила, что определенные дозы радиоактивного излучения могут оказаться эффективными в борьбе с вирусом SARS-CoV-2.

"Целебные" свойства радиации относятся и к различным штаммам коронавируса. Если дозировку излучения правильно рассчитать, то возбудителей COVID-19 в организме можно убить, не навредив здоровью человека. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Суть этой пионерской идеи в том, что огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины", — объясняет профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

Деформированные участки РНК вируса SARS-CoV-2, попавшего в организм человека, оказались особо чувствительны к воздействию мягкого рентгена и ультрафиолета. Сейчас коллектив ученых разрабатывает методику лечения COVID-19 радиацией.