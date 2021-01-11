Цены в России вырастут на 3,6% в 2021 году

Рост цен на территории РФ по итогам 2021 года достигнет 3,6%. Такие данные предоставили РИА Новости на основе консенсус-прогноза, составленного по результатам опроса аналитиков.

Рост цен на территории РФ по итогам 2021 года достигнет 3,6%. Такие данные предоставили РИА Новости на основе консенсус-прогноза, составленного по результатам опроса аналитиков.

По прогнозу Центрального банка РФ, инфляция в России по итогам прошедшего года составит 4,6–4,9%, а согласно ожиданиям Минэкономразвития — 4,6–4,8%. В конце 2021 она достигнет 3,5–4% и 3,7% соответственно.

В начале текущего года темпы роста цен ускорятся, считают аналитики. Они связывают это с укреплением российской валюты в последние недели, традиционным повышением акцизов на табак и алкоголь, а также с ростом цен на проезд в общественном транспорте.

Также все более заметным окажется воздействие дезинфляционных факторов. Среди них эксперты выделяют стабилизацию рубля, снижение бюджетных вливаний для поддержки экономики и заморозку цен на ряд продуктов. Меры правительства по заморозке цен могут помочь сдержать инфляцию в ближайшей и среднесрочной перспективе, отметил главный экономист по России и СНГ "ВТБ Капитала" Александр Исаков.