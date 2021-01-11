Звезда "Беверли-Хиллз" Джон Райли умер в США

Американский актер Джон Райли скончался в возрасте 84 лет.

Американский актер Джон Райли скончался в возрасте 84 лет. Информацию о смерти популярного артиста подтвердили местные СМИ со ссылкой на дочь Райли.

Причина смерти исполнителя главных ролей в сериалах "Династия" и "Беверли-Хиллз 90210" Джона Райли не уточняется. Известный американский актер родился в 1936 году в Чикаго. Райли начал сниматься на большом экране в середине 50-х годов. Однако подлинная зрительская любовь пришла к нему в конце ХХ века вместе с топовыми телевизионными сериалами.

Также Райли снимался в картинах "Чудо-женщина", "Лодка любви", "Невероятный Халк", "Даллас", "Мелроуз Плейс" и других.