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13:55   11 Января 2021
Ближнее зарубежье

Власти Литвы официально переименовали Грузию

Власти Литвы официально переименовали Грузию

В Литве официально переименовали Грузию в Сакартвело. Теперь это название будет фигурировать во всех официальных документах прибалтийской страны.

«В данный момент Сакартвело (Sakartvelas) является официальным названием», — заявил глава Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

Решение о смене названия Gruzija на литовское Сакартвело в Вильнюсе приняли два года назад. Инициативу поддержали в МИД Грузии. По словам Антанайтиса, теперь общество готово для того, чтобы принять новое официальное название страны, хотя изначально предполагалось, что на это потребуется несколько десятков лет.

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#политика #литва #грузия #весь мир

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