13:55 11 Января 2021Ближнее зарубежье
Власти Литвы официально переименовали Грузию
Теперь в литовских документах кавказская страна именуется Сакартвело.
В Литве официально переименовали Грузию в Сакартвело. Теперь это название будет фигурировать во всех официальных документах прибалтийской страны.
«В данный момент Сакартвело (Sakartvelas) является официальным названием», — заявил глава Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
Решение о смене названия Gruzija на литовское Сакартвело в Вильнюсе приняли два года назад. Инициативу поддержали в МИД Грузии. По словам Антанайтиса, теперь общество готово для того, чтобы принять новое официальное название страны, хотя изначально предполагалось, что на это потребуется несколько десятков лет.