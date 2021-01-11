Власти Литвы официально переименовали Грузию

Теперь в литовских документах кавказская страна именуется Сакартвело.

В Литве официально переименовали Грузию в Сакартвело. Теперь это название будет фигурировать во всех официальных документах прибалтийской страны.

«В данный момент Сакартвело (Sakartvelas) является официальным названием», — заявил глава Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

Решение о смене названия Gruzija на литовское Сакартвело в Вильнюсе приняли два года назад. Инициативу поддержали в МИД Грузии. По словам Антанайтиса, теперь общество готово для того, чтобы принять новое официальное название страны, хотя изначально предполагалось, что на это потребуется несколько десятков лет.