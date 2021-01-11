Россия возглавила список "главных врагов" Украины

Список "друзей" и "врагов" и Незалежной, составленный на основании экспертного опроса, опубликовали на Украине.

Список "друзей" и "врагов" и Незалежной, составленный на основании экспертного опроса, опубликовали на Украине.

Стоит отметить, что список создан на основании дипломатического рейтинга за 2020 год. Сам рейтинг основывался на заявлениях украинских дипломатов. В опросе участвовали свыше ста специалистов.

Неудивительно, что главным "врагом" Украины ожидаемо стала Россия. На втором месте оказалась Венгрия, сразу за ней Белоруссия. Дружелюбное же отношение чаще всего в прошлом году проявляла Литва, Канада и США соответственно.

В конце 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба неоднократно высказывался о российской стороне в негативном ключе. Например, он пообещал приложить все усилия, чтобы сорвать проект по опреснению морской воды в Крыму.