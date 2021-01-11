Глава миссии наблюдателей СНГ оценил ход выборов президента в Киргизии

Избирательный процесс в Киргизии прошел без серьезных нарушений, отметил на брифинге для представителей прессы глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков.

Избирательный процесс в Киргизии прошел без серьезных нарушений, отметил на брифинге для представителей прессы глава миссии наблюдателей СНГ Василий Волков.

По его словам, наблюдатели от СНГ зафиксировали незначительные нарушения, которые не могли повлиять на окончательные итоги выборов. Также Волков отметил, что сотрудники миссии проинспектировали 627 избирательных участков страны. Процесс голосования он охарактеризовал как прозрачный и организованный.

В Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления республики. Согласно данным ЦИК, Садыр Жапаров победил в первом туре, заручившись поддержкой 79,2% избирателей. Более 80% граждан проголосовали за президентскую форму правления.