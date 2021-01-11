Тегеран направил запрос Интерполу об аресте причастных к убийству физика
Иран попросил Интерпол арестовать четырех человек, причастных к убийству физика Мохсена Фахризаде, сообщают местные СМИ.
Фахризаде стал жертвой покушения 27 ноября 2020 года. Его ранили недалеко от Тегерана. Пострадавший скончался в больнице от смертельных травм. Физик являлся руководителем организации исследований и инноваций при минобороны Ирана.
Ученого убили, выстрелив с 150-метровой дистанции. По мнению властей Ирана, злоумышленники пользовались высокотехнологичным оружием, наводившимся со спутника. Иран обвиняет в убийстве Израиль. Некоторые представители власти усматривают причастность к покушению США и Саудовской Аравии.
Напомним, Минобороны Ирана сообщало, что все виновные в убийстве Фахризаде установлены. Власти пообещали жестоко наказать преступников, сообщал ФАН.