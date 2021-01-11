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13:13   11 Января 2021
Общество

Ушла из жизни ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

Ушла из жизни ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева

Ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева скончалась на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил соболезнования семье Катаевой и коллективу университета. По его словам, Елена была многогранным человеком, который добился успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Фальков отметил большой вклад Катаевой в развитие высшего образования.

Елена Катаева родилась в 1956 году в Петербурге. В 1979 году она устроилась преподавателем в Ленинградский политехнический институт имени Калинина на кафедру "Автоматика и вычислительная техника". Ее назначили ректором МГТУ "Станкин" в 2018 году.

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