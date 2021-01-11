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13:05   11 Января 2021
Политика

Лукашенко назвал нормальными демократические процессы в Белоруссии

Лукашенко назвал нормальными демократические процессы в Белоруссии

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем не обошлась без разговоров о политике.

Главной темой переговоров Лукашенко с Фазелем была организация чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Глава государства заверил собеседника в полной безопасности Белоруссии для спортсменов и зрителей со всех точек зрения. Говоря о политических процессах в стране, Александр Лукашенко назвал обстановку в Белоруссии с точки зрения демократических процессов нормальной.

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#белоруссия #лукашенко #чм по хоккею

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