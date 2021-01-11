Лукашенко назвал нормальными демократические процессы в Белоруссии

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем не обошлась без разговоров о политике.

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелем не обошлась без разговоров о политике.

Главной темой переговоров Лукашенко с Фазелем была организация чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Глава государства заверил собеседника в полной безопасности Белоруссии для спортсменов и зрителей со всех точек зрения. Говоря о политических процессах в стране, Александр Лукашенко назвал обстановку в Белоруссии с точки зрения демократических процессов нормальной.