Столичный суд перенес рассмотрение дела аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский суд Москвы огласит приговор по делу Азата Мифтахова 18 января в 12:00.

Головинский суд Москвы огласит приговор по делу Азата Мифтахова 18 января в 12:00.

Судебная инстанция приняла решение перенести оглашение приговора по делу о нападении на офис "Единой России" на неделю. О новых сроках судебного процесса сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в зале суда.

Пресс-секретарь инстанции Анастасия Уртикова огласила решение судьи, не уточнив, по какой причине переносится заседание. Отмечается, что на оглашение приговора Мифтахову пришло более ста человек.

Сторона обвинения запросила для аспиранта МГУ, подозреваемого в разбойном нападении, шесть лет колонии общего режима.