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12:54   11 Января 2021
Происшествия

Столичный суд перенес рассмотрение дела аспиранта МГУ Мифтахова

Столичный суд перенес рассмотрение дела аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский суд Москвы огласит приговор по делу Азата Мифтахова 18 января в 12:00.

Судебная инстанция приняла решение перенести оглашение приговора по делу о нападении на офис "Единой России" на неделю. О новых сроках судебного процесса сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в зале суда.

Пресс-секретарь инстанции Анастасия Уртикова огласила решение судьи, не уточнив, по какой причине переносится заседание. Отмечается, что на оглашение приговора Мифтахову пришло более ста человек.

Сторона обвинения запросила для аспиранта МГУ, подозреваемого в разбойном нападении, шесть лет колонии общего режима.

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#москва #приговор #мифтахов #Головинский суд

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